In Doha hat zuletzt eine weitere Verhandlungsrunde über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg stattgefunden. (imago / robertharding / IMAGO)

Es war die erste offizielle Äußerung Israels nach den zweitägigen Gesprächen in Katar. Die Verhandlungen über eine Waffenruhe und die Freilassung der in den Gazastreifen verschleppten israelischen Geiseln sollen kommende Woche in Kairo fortgesetzt werden. Vertreter der Hamas äußerten sich bisher zurückhaltend.

Die Gespräche finden unter Vermittlung Katars, Ägyptens und der USA statt.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.