Nahost-Konflikt

Ein Schiff der Gaza-Hilfsflotte (Archivbild) (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Hasan Mrad)

Die Menschenrechtsorganisation Adalah teilte mit, alle Teilnehmer der Gaza-Hilfsflotte seien aus dem Gefängnis entlassen worden. Die meisten von ihnen sollten Israel über einen Flughafen im Süden des Landes verlassen, hieß es weiter.

Zuvor hatte es das Auswärtige Amt in Berlin begrüßt, dass sich die israelische Regierung von Polizeiminister Ben-Gvir distanziert hat. Dieser hatte ein Video verbreitet , das ihn unter knienden und gefesselten Aktivisten der Gaza-Hilfsflotte zeigt, die er verspottet.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.