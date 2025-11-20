Weitere 15 Menschen wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Zivilschutzes verletzt. Das Innenministerium im Gazastreifen meldete, im Gebiet um Chan Junis halte der Artilleriebeschuss an. Die israelische Armee bestätigte einen Angriff im Gazastreifen. Dieser sei erfolgt, um Terrorinfrastrukturen zu zerstören, hieß es.
Eigentlich gilt seit dem 10. Oktober eine Waffenruhe zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas. Sie wurde jedoch beiderseitig bereits mehrfach gebrochen.
Diese Nachricht wurde am 20.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.