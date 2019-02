Geboren zu Kaisers Zeiten Hundertjährige und ihre Geschichte(n)

Sie sind in der Weimarer Republik aufgewachsen, haben den Nationalsozialismus als junge Erwachsene erlebt und in den Jahren des Wirtschaftswunders eine Familie gegründet: Menschen, die 100 Jahre und älter sind. Heute leben in Deutschland mehr als 16.000 von ihnen.

Eine Sendung von Sören Brinkmann und Michael Roehl (Moderation)