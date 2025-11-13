Heute wird in Paris an die Terroranschläge vor zehn Jahren erinnert, hiert ein Archivbild von Sicherheitskräften vor dem Konzertsaal Bataclan wenige Minuten nach dem Anschlag. (picture alliance / dpa / ©tatif / Wostok Press)

Die Anschlagsserie begann damals mit Explosionen am Stade de France während eines Fußballspiels zwischen Frankreich und Deutschland, bei dem auch der damalige deutsche Außenminister anwesend war. Die koordinierten Angriffe auf Restaurants, Bars und den Konzertsaal Bataclan gelten als die tödlichsten in Frankreich seit dem Zweiten Weltkrieg.

Der einzige überlebende Attentäter ist erneut in den Fokus der Ermittler geraten. Ihm wird vorgeworfen, in seiner Zelle im Besitz von dschihadistischem Propagandamaterial gewesen zu sein. Der Mann verbüßt eine lebenslange Haftstrafe.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.