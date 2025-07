30. Jahrestag

Gedenken an Genozid von Srebrenica im Bundestag - AfD zweifelt Einstufung als Völkermord an

Weltweit wird an den Völkermord von Srebrenica vor 30 Jahren erinnert. Am Mahnmal in Potocari unweit der Stadt im Osten Bosnien-Herzegowinas findet eine Gedenkfeier statt. Im Bundestag sagte Parlamentspräsidentin Klöckner sagte, der Völkermord sei das schlimmste Kriegsverbrechen auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen.