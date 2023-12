Erinnerung

Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen (Archivbild) (imago images / Jürgen Ritter)

Der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Rose, sagte, in Deutschland herrsche heute erneut ein Klima, in dem Sinti und Roma sowie Jüdinnen und Juden wieder Schutz in der Anonymität suchten. Zugleich gingen nationalistische und rechtsextreme Kräfte offen auf die Straße und verbreiteten in den Parlamenten Antiziganismus und Antisemitismus.

Anlass des Gedenkens ist die Unterzeichnung eines Erlasses vor 81 Jahren, mit dem die Deportation der Menschen in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau angeordnet wurde. Hundertausende wurden in den Lagern der Nazis ermordet. Allein im KZ Sachsenhausen waren zwischen 1936 und 1945 mehr als 1.000 Sinti und Roma inhaftiert.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.