Trauer und Bestürzung in Leipzig nach mutmaßlicher Amokfahrt (IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Am Nachmittag soll es eine ökumenische Andacht in der Nikolaikirche geben. Vorher wollte Kretschmer und Oberbürgermeister Jung Blumen auf dem zentral gelegenen Augustusplatz ablegen. Die Stadtverwaltung hat zudem ein Kondolenzbuch im Neuen Rathaus ausgelegt. Im Gedenken an die Opfer wehten die Flaggen vor dem Gebäude auf Halbmast.

Nach Angaben des Evangelisch-Lutherischen Kirchenbezirks Leipzig sind die Nikolaikirche sowie die Thomaskirche seit dem Morgen geöffnet, "für Trauer, Gebet, Gespräch und eine Kerze zu entzünden", wie es hieß. Auch die Universität Leipzig lud für den Mittag Uhr zu einer offenen Gedenkandacht im Paulinum am Augustusplatz ein.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit wegen Mordes gegen den Mann, der gestern in einer Einkaufsstraße mehrere Menschen angefahren hat. Dabei kamen eine 63-jährige Frau und ein 77-jähriger Mann ums Leben. Vermutlich handelt es sich um eine Amoktat.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.