Nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt

Die Trauergäste im Magdeburger Dom gedenken der Anschlagsopfer (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ebrahim Noroozi)

Um 19:04 Uhr - zum Tatzeitpunkt gestern - läuteten alle Kirchenglocken in Magdeburg. An der Johanniskirche in der Nähe des Tatortes legten hunderte Menschen Blumen nieder und entzündeten Kerzen.

Vor dem Gottesdienst hatte Scholz zusammen mit Haseloff, Innenministerin Faeser, Justizminister Wissing und Umweltministerin Lemke sowie Unionsfraktionschef Merz den Tatort besucht. Scholz sprach von einer "furchtbaren Tat". Nun sei es wichtig, aufzuklären und die Motive des Täters zu verstehen, um mit den notwendigen Konsequenzen darauf zu reagieren. Man werde dem Täter mit der ganzen Härte des Gesetzes begegnen. Der Kanzler rief die Menschen in Deutschland dazu auf, zusammenzustehen. Solche Täter, die Hass säen wollten, dürften damit nicht durchkommen. Ministerpräsident Haseloff kündigte umfassende Aufklärung an. Dies sei man den Opfern schuldig, sagte der CDU-Politiker.

Diese Nachricht wurde am 21.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.