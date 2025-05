Größtes Frauen-KZ der Nazis

Gedenkstätte in Ravensbrück gedenkt der Befreiung

In Ravensbrück im Norden Brandenburgs wird in diesen Tagen an die Befreiung des dortigen Konzentrationslagers vor 80 Jahren erinnert. Die zentrale Gedenkveranstaltung findet morgen statt. Die Leiterin der Gedenkstätte, Genest, berichtete im Deutschlandfunk von der Geschichte des Lagers. Sie betonte, dass es wichtig sei, die besondere Historie des größten Frauen-KZ der NS-Zeit lebendig zu halten.