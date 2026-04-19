Nazi-Verbrechen

Die Gedenkstätte im ehemaligen Konzentrationslager Sachsenhausen in Oranienburg bei Berlin (Archivbild) (IMAGO / Rolf Walter / IMAGO / xpress.berlin)

Neben einem Treffen von Angehörigen der Opfer ist eine Rede des 94 Jahre alten polnischen Überlebende Bogdan Bartnikowski geplant, wie die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten mitteilte. Das KZ Sachsenhausen wurde am 22. April 1945 durch sowjetische und polnische Soldaten befreit. Bis dahin waren dort insgesamt mehr als 200.000 Menschen inhaftiert. Zehntausende starben wegen der unmenschlichen Bedingungen im Lager oder wurden durch medizinische Experimente ermordet. Im Frühjahr 1945 trieb die SS noch mehr als 30.000 Menschen zu sogenannten Todesmärschen, um ihre Befreiung zu verhindern.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.