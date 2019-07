Er beobachte immer wieder, dass "Kollegen die eigenen Recherchen und ihre Informanten nicht absichern", so Welchering. Als Beispiel nennt er einen ARD-Beitrag vom vergangenen Jahr. Im investigativen Magazin "Panorama" berichtete ein Informant über die Praxis mit "Cum-Ex"-Geschäften.

Doch eine in jede Aufnahme des Stücks eingestreute elektrische Netzfrequenz habe am Ende den Informanten verraten, kritisiert Welchering. "Wenn dann noch gesagt wird: Das haben wir alles gewusst, wir haben aber gedacht, der Informant braucht dieses Schutzniveau nicht so, das finde ich dann auch schlimm." Erkenntnisse der digitalen Forensik würden nicht wahrgenommen.

Auch Lokaljournalisten müssten lernen, "verdeckt zu recherchieren". So könnten beispielsweise Stadtwerke anhand der IP-Adresse einer Redaktion nachvollziehen, ob Journalisten auf ihren Seiten unterwegs gewesen seien. "Wir reisen mit unserer Adresse im Netz rum", warnt der Fachjournalist.

"Wir brauchen Weiterbildung und Ausbildung"

Dabei sei es nicht schwierig, eine persönliche Verknüpfung zu vermeiden. Ein Weg: Anstatt der üblichen Suchmaschinen solche nutzen, die mehr Sicherheit garantierten, wie MetaGer oder Ixquick. Außerdem ließen sich Tor-Browser, von denen aus auch Recherchen im sogenannten Darknet möglich seien, so einfach wie alle anderen Browser installieren.

Dass so viele Journalisten so wenig über Regeln der digitalen Recherche wüssten, sei auch Schuld der Medienhäuser. "Wir haben die Recherchefähigkeit in der Fläche verloren, weil massiv eingespart wurde, weil Personal abgebaut wurde", findet Welchering – und fordert: "Wir brauchen Weiterbildung und Ausbildung in dem Thema."