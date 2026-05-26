Zwölf Menschen sterben nach israelischem Angriff im östlichen Libanon (Archivbild). (AFP / HASSAN JARRAH)

Das israelische Militär erklärte, es habe in der Nacht mehr als 100 Hisbollah-Stellungen angegriffen. Dabei seien Lager, Kommandozentralen und Beobachtungspunkte attackiert worden. Die libanesische Nachrichtenagentur NNA meldete zudem, dass bei einem israelischen Luftangriff gestern zwölf Menschen getötet wurden. Die vom Iran unterstützte Hisbollah erklärte unterdessen, sie habe mehrere Angriffe auf israelische Truppen und Fahrzeuge durchgeführt.

Seit dem 17. April gilt eine Waffenruhe, die jedoch immer wieder gebrochen wird. Israels Premierminister Netanjahu hatte gestern eine Verstärkung der Militäroffensive gegen die Hisbollah angeordnet.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.