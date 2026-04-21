Trotz Waffenruhe gab es wieder Zwischenfälle im Libanon. (Ariel Schalit / AP / dpa / Ariel Schalit)

Die israelische Armee teilte mit, die Hisbollah-Miliz habe israelische Soldaten mit mehreren Raketen angegriffen. Sie habe daraufhin eine Abschussrampe zerstört. Aus libanesischen Sicherheitskreisen hieß es, Israel habe zwei Raketen auf Ziele im Süden des Libanon abgefeuert. Zudem habe Israel einen weiteren Ort beschossen.

Seit Freitag ist eine zehntägige Waffenruhe zwischen der Hisbollah-Miliz und Israel in Kraft. Seitdem gibt es immer wieder Verstöße gegen die Vereinbarung.

Am Donnerstag sollen in Washington nach Angaben eines US-Vertreters erneut Gespräche zwischen Vertretern Israels und des Libanon stattfinden. Vergangene Woche hatten erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten diplomatische Vertreter der beiden Länder direkte Gespräche geführt.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.