Der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow (IMAGO / Ukrinform / IMAGO / Pavlo Bahmut)

Zum jetzigen Zeitpunkt glaube er nicht, dass China einwilligen werde, Waffen nach Russland zu transferieren, sagte er in einem Interview des US-Radiosenders "Voice of America". Er sehe keinerlei Hinweise, dass über derartige Dinge auch nur diskutiert werde. Das einzige Land, das derzeit mehr oder weniger ernsthaft Waffen liefere, sei der Iran, meinte Budanow.

CIA-Direktor Burns hatte erklärt, die Führung in Peking ziehe Waffenlieferungen an Russland für den Krieg gegen die Ukraine in Betracht. Peking bestreitet dies.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 28.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.