Iran
Geheimdienstchef der Revolutionsgarden bei US-israelischem Angriff getötet

Der Geheimdienstchef der iranischen Revolutionsgarden, Chademi, ist bei einem amerikanisch-israelischen Angriff getötet worden.

    Das Bild zeigt Madschid Chademi. Er trägt eine grüne Uniform und sitzt neben einer iranischen Flagge.
    Madschid Chademi war bis zu seiner Tötung durch einen israelischen Angriff Geheimdienstchef der iranischen Revolutionsgarden. (IMAGO / ZUMA Press Wire / IMAGO / Iranian Supreme Leader'S Office)
    Das bestätigten beide Seiten in Stellungnahmen. Seit Beginn der gemeinsamen Angriffe der USA und Israels Ende Februar wurden mehrere ranghohe Mitglieder des iranischen Regimes getötet, unter ihnen der oberste Führer Ayatollah Chamenei und der Sicherheitschef Laridschani. In der vergangenen Woche bestätigte Teheran zudem den von Israel gemeldeten Tod des Marinekommandeurs der Revolutionsgarden, Tangsiri.
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    Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.