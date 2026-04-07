Das bestätigten beide Seiten in Stellungnahmen. Seit Beginn der gemeinsamen Angriffe der USA und Israels Ende Februar wurden mehrere ranghohe Mitglieder des iranischen Regimes getötet, unter ihnen der oberste Führer Ayatollah Chamenei und der Sicherheitschef Laridschani. In der vergangenen Woche bestätigte Teheran zudem den von Israel gemeldeten Tod des Marinekommandeurs der Revolutionsgarden, Tangsiri.
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Diese Nachricht wurde am 07.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.