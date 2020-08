Das Schicksal meinte es anfangs nicht gut mit ihm: Im Alter von vier Jahren erkrankte Itzhak Perlman an Kinderlähmung und musste danach an Krücken laufen. Quasi als Ablenkung begann der hoch musikalische Junge wenig später mit dem Spiel der Violine und wurde bald zu einem der größten Geigentalente in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 1964 gelang Perlman in der New Yorker Carnegie Hall der internationale Durchbruch. Im Laufe seiner bis heute andauernden Karriere spielte er mit zahllosen renommierten Musikern, Orchestern und Dirigenten zusammen. Der Geiger liebt nicht nur das klassisch-romantische Repertoire, sondern auch die Klezmer-Musik. Ein Millionenpublikum außerhalb der Klassikszene erreichte er als Interpret der Musik zum Film "Schindlers Liste". Am 31. August feiert Itzhak Perlman seinen 75. Geburtstag. Die "Historischen Aufnahmen" werfen einen Blick auf frühe Einspielungen des Ausnahme-Interpreten.