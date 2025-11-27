Tiktok, Instagram und Co.

Streitpunkt: Ab wann sollten Kinder Zugang zu Sozialen Medien haben? (Getty Images / The Good Brigade)

Die Wiener Kommunikationswissenschaftlerin Kathrin Karsay sagte, es sei fraglich, ob ein Verbot Sozialer Medien für unter 16-Jährige den gewünschten Effekt habe. Gut sei daher, dass die Resolution die gemeinsame Verantwortung von Eltern, Behörden, Plattformen und Schulen betone. Ebenfalls hervorzuheben seien Initiativen zur Stärkung kritischen Denkens und zur Medienkompetenz. Auch der Hamburger Medienforscher Stephan Dreyer meinte, die Resolution zeichne sich durch eine breite Perspektive aus. Kinder und Jugendliche hätten ein verbrieftes Recht auf Zugang zu relevanten Informationen, auf sozialen Austausch mit Gleichaltrigen, auf Unterhaltung und Spiel über digitale Wege.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.