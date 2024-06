Schiffsunglück

Die Tragödie der "General Slocum"

Bei einem Feuer auf einem New Yorker Ausflugsdampfer kamen am 15. Juni 1904 mehr als 1.000 Menschen ums Leben. Die meisten stammten aus Little Germany, einem vor allem von deutschen Einwanderern bewohnten Viertel, das im Jahr darauf zerfiel.