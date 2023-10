Die Ermittlungen stünden im Zusammenhang mit der möglichen Entführung und Tötung deutscher Staatsbürger in Israel, hieß es. (picture alliance / dpa / Uli Deck)

Die Ermittlungen stünden im Zusammenhang mit der möglichen Entführung und Tötung deutscher Staatsbürger in Israel, sagte eine Sprecherin in Karlsruhe. Nach Darstellung der israelischen Regierung wurden etwa 150 Menschen von Hamas-Kämpfern in den Gazastreifen verschleppt.

Die Bundesregierung bemüht sich laut Kanzler Scholz intensiv um Erkenntnisse über das Schicksal mutmaßlich entführter Deutscher. Er äußerte sich in einer Pressekonferenz mit dem französischen Präsidenten Macron in Hamburg zum Abschluss einer bilateralen Kabinettsklausur.

Diese Nachricht wurde am 10.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.