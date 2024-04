Offizielle Beschlüsse wurden nicht bekannt. Nach israelischen Medienberichten diskutierten die Kabinettsmitglieder über verschiedene Optionen für eine Vergeltung. Ziel sei es, dem Iran zu schaden, aber keinen Krieg auszulösen. Israel wolle zudem alle Maßnahmen mit seinem wichtigsten Verbündeten, den USA, abstimmen. Der Iran hatte Israel in der Nacht auf Sonntag erstmals direkt angegriffen.

Die Bundesregierung bestellte als Reaktion auf den Angriff den iranischen Botschafter ein; dies taten auch die Regierungen von Großbritannien und Frankreich. Und auch China schaltete sich auf diplomatischem Weg ein. Außenminister Wang Yi telefonierte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua mit seinen Amtskollegen aus dem Iran und Saudi-Arabien. Demnach erklärte sich die iranische Seite zur Zurückhaltung bereit und teilte mit, man habe nicht die Absicht, die Lage zu eskalieren. Weiter hieß es aus Peking, man wolle mit Saudi-Arabien zusammenarbeiten, um die Spannungen im Nahen Osten abzubauen.

Der Grünen-Vorsitzende Nouripour erklärte im ZDF, bei den Menschen im Iran gebe es eine "gigantische Angst" vor einem größeren Krieg, den sie selbst nicht wollten. Zwar sei es offensichtlich, dass das Regime nicht viel anderes als die Sprache der Härte verstehe. Das aber bedeute nicht nur Raketen, sondern etwa auch mehr Druck auf dem diplomatischen Parkett mit weiteren harten Sanktionen. Nouripour ist in Teheran geboren.

Auch der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Heusgen, rief dazu auf, alle diplomatischen Möglichkeiten auszunutzen, um die Eskalationsspirale im Nahen Osten zu stoppen. Heusgen sagte im Deutschlandfunk, in der aktuellen Situation sei es an Israel, zu entscheiden, wie es auf den Angriff des Iran reagiere. Es gebe einen großen Druck aus Washington, die Situation nicht weiter zu eskalieren. Dass das Kriegskabinett seit Sonntag immer wieder getagt habe, lasse aber darauf schließen, dass es in der israelischen Regierung unterschiedliche Stimmen gebe - diejenigen, die auf die USA hören wollten und diejenigen, die der Meinung seien, dass der Angriff nicht unbeantwortet bleiben dürfe. Heusgen betonte, das Selbstverteidigungsrecht Israels sei überhaupt keine Frage. Es komme aber immer auf die Verhältnismäßigkeit der Reaktion an.