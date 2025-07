Internationaler Gedenktag

Genozid von Srebrenica jährt sich zum 30. Mal

Weltweit wird an den Völkermord von Srebrenica vor 30 Jahren erinnert. Am Mahnmal in Potocari unweit der Stadt Srebrenica im Osten Bosnien-Herzegowinas findet eine Gedenkfeier mit Überlebenden und Angehörigen statt. Im Bundestag in Berlin ist eine Debatte angesetzt.