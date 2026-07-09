Christine Wunnicke stand 2025 mit ihrem Roman "Wachs" auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises (picture alliance / dpa / Arne Dedert)

Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung bezeichnete Wunnickes Werk in ihrer Begründung als überraschend, souverän und verblüffend. Die Leserinnen und Leser würden mit jedem Buch in eine neue faszinierende Auseinandersetzung zwischen Fakt und Erfindung verwickelt.

Christine Wunnicke widmet sich in ihren Werken Themen wie der europäischen Wissenschafts- und Kolonialgeschichte. Sie ist mehrfach ausgezeichnet worden. Für ihren Roman "Die Dame mit der bemalten Hand" erhielt sie den Wilhelm Raabe-Literaturpreis, der vom Deutschlandfunk und der Stadt Braunschweig vergeben wird. Das Werk und ihr jüngster Roman "Wachs" standen auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises.

Der Georg-Büchner-Preis zählt zu den wichtigsten Auszeichnungen für Literatur im deutschsprachigen Raum. Er ist mit 50.000 Euro dotiert.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.