Gerbrand Bakker

"Nur über Heiteres zu schreiben ist unglaublich langweilig"

"Was passiert, passiert" ist die Devise des niederländischen Autors Gerbrand Bakker. In autobiografischen Büchern beschreibt er seinen Alltag mit schonungsloser Ehrlichkeit: "In der Eifel gibt es ein Restaurant, da kann ich nie wieder essen", erzählt er.