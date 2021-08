US-Armee, Bundeswehr und weitere internationale Truppen sind abgezogen, die Taliban haben Afghanistan seit Mitte August wieder unter ihrer Kontrolle. Viele Beobachter fürchten entgegen anderslautender Beteuerungen der Taliban die Rückkehr zu einem Terrorregime. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nannte den NATO-Afghanistan-Einsatz "keine erfolgreiche Bemühung". Vor dem Hintergrund der Entwicklung in Afghanistan wird nun auch über die deutsche Beteiligung an der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA in Mali wird wieder diskutiert. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat angekündigt, die laufenden Auslandseinsätze der Bundeswehr zu überprüfen – unter Anerkennung der nicht erreichten Ziele, aber auch der Leistungen.

In dieser Lage wird kurz vor der Bundestagswahl in Deutschland intensiv über Lehren aus dem Afghanistan-Einsatz diskutiert – und über den Sinn von Auslandseinsätzen insgesamt. Was haben 20 Jahre Militärpräsenz, Ausbildung einer Armee und Aufbau einer demokratischen Regierung gebracht? "Nichts ist sicherer geworden" und die Taliban seien auch nicht schwächer geworden, sagte etwa Özlem Demirel, Europa-Abgeordnete der Linkspartei, im Dlf. "Man hätte von Anfang an auf diesen Kriegseinsatz verzichten sollen. Und wenn man helfen will, dann hätte man Infrastruktur aufbauen sollen."

"Es gibt Fälle von Völkermord, wo man eingreifen muss"

Der Außenpolitiker der Grünen, Cem Özdemir, sieht das anders. Es gebe Fälle, wo man eingreifen müsse, und andere Fälle, wo ein militärisches Eingreifen nichts bringe. Özdemir verwies auf Beispiele, wo ein spätes oder gar kein Eingreifen zu viel Tod und Zerstörung geführt habe: den Bosnienkrieg, den Völkermord in Ruanda oder den Bürgerkrieg in Syrien. Das müsse man – im besten Fall jenseits von Wahlkampf und Parteipolitik – diskutieren. "Kritische Überprüfung ja, aber eine komplette Absage an Auslandseinsätze sei "nicht die richtige Lehre", warnte Özdemir.

(picture alliance / dpa / Xinhua News Agency | Stringer)Diese Strategie verfolgen die Taliban

In Afghanistan haben die Taliban die Macht übernommen. Ihre überraschend schnellen militärischen Erfolge sind auch auf Fehler des Westens zurückzuführen. Wie organisieren sich die Taliban und was kommt nun auf die afghanische Bevölkerung zu?

Scharfe Kritik übte der Oppositionspolitiker an Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD). Dieser hatte eingeräumt, wie viele andere internationale Partner die Schnelligkeit des Taliban-Vormarsches unterschätzt zu haben. "Es gab die Stimmen vor Ort, man hätte nur zuhören müssen", sagte Özdemir im Dlf. Als Lehren aus der schnellen Taliban-Offensive regte er an, über die Lageberichte des Auswärtigen Amtes zu sprechen – dabei handele es sich bis dato um "Wunschberichte". Auch über den Stellenwert der Außenpolitik müsse geredet werden. "Und was der BND die letzten Jahre und Monate gemacht hat, kann man sich sicherlich auch fragen."

Aktuelle Auslandseinsätze der Bundeswehr

NATO-Friedenssicherungsmission KFOR im Kosovo – rund 80 Soldatinnen und Soldaten

Anti-IS-Einatz in Jordanien, dem Irak und im Luftraum über Syrien – bis zu 500 Soldatinnen und Soldaten

NATO-Seeraumüberwachung auf dem Mittelmehr – temporäre Beteiligung der Bundeswehr mit Booten und Schiffen

EU-Truppenausbildung EUTM und UN-Stabilisierungsmission MINUSMA in Mali – insgesamt bis zu 1.700 Soldatinnen und Soldaten

UNINFIL-Friedenssicherung und Marine-Ausbildung im Libanon – 300 Soldatinnen und Soldaten

Anti-Piraterie-Mission Naval Force Somalia der EU am Horn von Afrika – 300 Soldatinnen und Soldaten

Friedenssicherung UNMISS in Südsudan und Region – bis zu 50 Soldatinnen und Soldaten

EU-Mission Irini auf dem Mittelmehr gegen Waffenschmuggel nach Libyen – bis zu 300 Soldatinnen und Soldaten

UN-Mission zur Vorbereitung eines Referendums über den Status der Westsahara MINURSO - bis zu vier Militärbeobachterinnen und -beobachter

Erste Fehler schon unter George W. Bush

Der frühere US-Präsident Donald Trump habe den Taliban "den roten Teppich ausgerollt und Afghanistan verraten", sagte Özdemir. Ohne US-Unterstützung habe Afghanistans Armee keine Chance gegen die Islamisten gehabt, "denn man weiß, die afghanische Armee ist ausgebildet nach dem Vorbild der USA. Sie braucht die Luftunterstützung. Die gab es nicht mehr."

Mit der Frage nach Fehlern in der Vergangenheit müsse man aber schon früher ansetzen, beim ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush. Der von ihm angeordnete Einmarsch in Afghanistsan sei richtig gewesen. Doch dann seien die USA unter Bush "zur Hälfte wieder raus, weil er sich mit dem Irak lieber beschäftigt hat". Das sei ein großer Fehler gewesen. "Wir haben beides gemacht und beides halb gemacht, und das Ergebnis kann man jetzt studieren."