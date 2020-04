Geschlechterrollen in Albanien Mädchen unerwünscht

„Nur ein Sohn hält das Feuer im Haus am brennen“ – so heißt es in Albanien. Dieses traditionelle Rollenverständnis und die modernen Möglichkeiten der Pränataldiagnostik sorgen für eine sehr bedenkliche Entwicklung: Weibliche Föten werden aufgrund des Geschlechts abgetrieben.

Von Leila Knüppel

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek