Iran-Krieg
Gespräche zwischen Iran und USA in der Schweiz

In der Schweiz haben die Gespräche zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Krieges begonnen.

    Das Bild zeigt die Zufahrt zu einem Hotel an einem Berghang. Ein Militärfahrzeug fährt auf das Hotel zu. Entlang der Zufahrt sind mehrere Flaggen gehisst, darunter die Flagge der Schweiz und Pakistans.
    Blick auf das Hotel in Bürgenstock, in dem die Verhandlungen stattfinden sollen (picture alliance / KEYSTONE / URS FLUEELER)
    Wie das iranische Staatsfernsehen berichtet, sind die Vertreter beider Länder mit Vermittlern aus Katar zusammengekommen. Nach Angaben des iranischen Außenministeriums sind die Verhandlungen zunächst auf einen Tag begrenzt. Neben den politischen Gesprächen seien Arbeitstreffen auf Expertenebene vorgesehen.
    Ziel ist es, das Rahmenabkommen für ein Ende des Krieges zu konkretisieren. Zur US-amerikanischen Delegation gehören Vizepräsident Vance, der Sondergesandte Witkoff und der Schwiegersohn von Präsident Trump, Kushner. Der Iran wird von Parlamentspräsident Ghalibaf und Außenminister Araghtschi vertreten.

    Weiterführende Informationen

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    Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.