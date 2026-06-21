Iran-Krieg

Wie das iranische Staatsfernsehen berichtet, sind die Vertreter beider Länder mit Vermittlern aus Katar zusammengekommen. Nach Angaben des iranischen Außenministeriums sind die Verhandlungen zunächst auf einen Tag begrenzt. Neben den politischen Gesprächen seien Arbeitstreffen auf Expertenebene vorgesehen.
Ziel ist es, das Rahmenabkommen für ein Ende des Krieges zu konkretisieren. Zur US-amerikanischen Delegation gehören Vizepräsident Vance, der Sondergesandte Witkoff und der Schwiegersohn von Präsident Trump, Kushner. Der Iran wird von Parlamentspräsident Ghalibaf und Außenminister Araghtschi vertreten.
Weiterführende Informationen
Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.