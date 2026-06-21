Iran-Krieg

Das iranische Staatsfernsehen berichtete, ein Treffen des Iran, der USA und Katars zu einem umfassenden Waffenstillstand im Libanon und zu den eingefrorenen iranischen Vermögenswerten finde derzeit statt. Katar, das als Vermittler fungiert, bestätigte den Beginn der Verhandlungen.
Die Gespräche sind laut dem iranischen Außenministerium zunächst auf einen Tag begrenzt. Ziel ist es, das vereinbarte Rahmenabkommen für ein Ende des Krieges zu konkretisieren. Zur amerikanischen Delegation gehören Vizepräsident Vance, der Sondergesandte Witkoff und der Schwiegersohn von Präsident Trump, Kushner. Der Iran wird von Parlamentspräsident Ghalibaf und Außenminister Araghtschi vertreten.
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Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.