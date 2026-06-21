Iran-Krieg
Gespräche zwischen Iran und USA in der Schweiz haben begonnen

In der Schweiz haben nach Angaben aus Teheran die Gespräche über ein Ende des Kriegs zwischen dem Iran und den USA begonnen.

    Das Bild zeigt die Zufahrt zu einem Hotel an einem Berghang. Ein Militärfahrzeug fährt auf das Hotel zu. Entlang der Zufahrt sind mehrere Flaggen gehisst, darunter die Flagge der Schweiz und Pakistans.
    Blick auf das Hotel in Bürgenstock, in dem die Verhandlungen stattfinden sollen (picture alliance / KEYSTONE / URS FLUEELER)
    Das iranische Staatsfernsehen berichtete, ein Treffen des Iran, der USA und Katars zu einem umfassenden Waffenstillstand im Libanon und zu den eingefrorenen iranischen Vermögenswerten finde derzeit statt. Katar, das als Vermittler fungiert, bestätigte den Beginn der Verhandlungen.
    Die Gespräche sind laut dem iranischen Außenministerium zunächst auf einen Tag begrenzt. Ziel ist es, das vereinbarte Rahmenabkommen für ein Ende des Krieges zu konkretisieren. Zur amerikanischen Delegation gehören Vizepräsident Vance, der Sondergesandte Witkoff und der Schwiegersohn von Präsident Trump, Kushner. Der Iran wird von Parlamentspräsident Ghalibaf und Außenminister Araghtschi vertreten.

    Weiterführende Informationen

    Die wichtigsten Entwicklungen gibt es auch in unseren Newsblog zur Lage im Nahen Osten.
    Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.