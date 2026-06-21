Iran-Krieg

Blick auf das Hotel in Bürgenstock, in dem die Verhandlungen stattfinden sollen (picture alliance / KEYSTONE / URS FLUEELER)

Der Leiter der US-Delegation, Vize-Präsident Vance, sagte, es gebe schon jetzt große Fortschritte. Man sehe jetzt in eine gemeinsame Zukunft, in der alle zusammenarbeiten könnten, um Frieden und Wohlstand zu fördern. Zu einem ersten Treffen kamen Vertreter des Iran und der USA mit Vermittlern aus Katar zusammen. Neben Katar ist auch Pakistan als Vermittler beteiligt.

Ziel der Verhandlungen ist es, das vereinbarte Rahmenabkommen für ein Ende des Krieges zu konkretisieren. Die iranische Seite will die Situation im Libanon in den Mittelpunkt stellen und verlangt die Einhaltung der Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz. Die USA pochen unter anderem auf einen freien Schiffsverkehr in der Straße von Hormus.

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Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.