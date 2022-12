Krise im Gesundheitswesen

Bundesärztekammer: "Belastung wie bei Corona"

Das Gesundheitssystem sei derzeit so belastet wie mitten in der Pandemie, so der Bundesärztekammerpräsident. Einsparungen seien teilweise sinnvoll gewesen, wegen "saisonaler Spitzen" und der Bevölkerungsalterung müsse aber mehr investiert werden.

Müller, Dirk | 27. Dezember 2022, 07:16 Uhr