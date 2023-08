Getreidespeicher in der Ukraine: Künftig sollen die Exporte über kroatische Adriahäfen erfolgen. (Efrem Lukatsky / AP / dpa)

Die Agrargüter sollten über die Donau verschifft werden, teilte das Außenministerium in Kiew mit. Anschließend solle die Fracht per Güterzug an die Adriaküste gebracht werden. Damit wolle das Land eine Blockade durch Russland im Schwarzen Meer umgehen, nachdem Moskau das unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei geschlossene Getreideabkommen aufgekündigt hatte. Russland erklärte zudem alle Frachter auf dem Schwarzen Meer zu potenziellen militärischen Zielen.

Unterdessen gibt es amerikanische und ukrainische Medienberichte, wonach sich drei Frachtschiffe den russischen Drohungen widersetzt und einen ukrainischen Getreidehafen im Donau-Delta angesteuert haben. Begleitet wurden sie demnach von Aufklärungsflugzeugen der NATO.

