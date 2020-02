Viele Migranten sind empört nach dem rassistischen Terroranschlag in Hanau - sehr viele haben Angst, sie fürchten in Deutschland um ihr Leben. Doch auch schon vor zwei Jahren beim Integrationsgipfel habe sie auf ein massives Unsicherheitsgefühl hingewiesen, sagte die Journalistin Ferda Ataman im Deutschlandfunk. Sie ist Ko-Vorsitzende des Vereins "Neue Deutsche Medienmacher" und Ko-Sprecherin der Initiative "neue deutsche organisationen - das postmigrantische netzwerk", einem bundesweiten Zusammenschluss von rund 100 Initiativen, die sich für Vielfalt und gegen Rassismus engagieren.

Politische Parteien in der Pflicht

Der wichtigste Schutz vor Rassismus bestehe darin, dass die Parteien eine klare demokratische Haltung führen, betonte Ataman. Wenn es in der CDU Politiker gebe, die sich Koalitionsoptionen mit der AfD offenhielten, mache das Angst. Allein die Perspektive darauf, dass eine Partei mitregieren könne, die sich ganz klar gegen Minderheiten äußere, und sich ganz klar für ein nationales Deutschland für Deutsche ausspreche, sei bedrohlich.

Der Umgang der anderen Parteien mit der AfD sei also ganz entscheidend. Doch derzeit scheine in den Parteien die Meinung zu herrschen, dass, "wenn man ein bisschen nach rechts rücke, man vielleicht noch mal Stimmen einfangen könne, die an die AfD verloren gehen" oder man damit den "Zeitgeist ein bisschen bedienen kann".