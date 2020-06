Gitarrist und Sänger Florian Lohoff Aufgenommen zuhause

Stilistisch zwischen Funk, Rock, Soul und Pop mit reichlich Blues-Einfluss angesiedelt, zeigt der 1988 in Gera geborene und in Berlin lebende Musiker Florian Lohoff, was für ein charismatischer Songwriter er ist. Zuhause, live & solo – trotz und wegen der Corona-Pandemie!

Am Mikrofon: Tim Schauen

