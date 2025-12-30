Bilanz 2025

Nach einer vorläufigen Bilanz des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft verursachten Stürme, Hagel oder Überschwemmungen Schäden in Höhe von rund 2,6 Milliarden Euro. 2024 war die von den Versicherern gezahlte Summe mehr als doppelt so hoch.
Der Geschäftsführer des Verbandes, Asmussen, sagte, dass es in diesem Jahr deutlich weniger Schäden gebe, sei Glückssache. Die Bedrohung durch Extremwetter-Ereignisse wegen des Klimawandels werde weiter zunehmen. Daher sei es dringend notwendig, eine Gefahrenabwehr auszubauen.
Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.