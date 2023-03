"Historischer Verhandlungserfolg"

Danach brauche es eine internationale Behörde für deren Überwachung und einen Sanktionsmechanismus, sollten der Schutzgebietsstatus gebrochen werde. Bergbau-Unternehmen etwa müsse bei der Ausbeutung der Tiefsee einen Riegel vorgeschoben werden. Die Einigung sei ein Zeichen, dass die Ozeane in einer Krise seien, betonte Kaiser (Audio-Link). (Das gesamte Interview mit Martin Kaiser können Sie hier nachlesen .)

Die Umweltstiftung WWF Deutschland erklärte, ein Ziel des Vertrags sei auch gewesen, Gerechtigkeit zu schaffen. Vor allem die Länder des globalen Südens sollten profitieren, sagte Meeresbiologin Schacht im Deutschlandfunk . Dabei geht es etwa um den Zugang zu Ressourcen oder auch Ernährungssicherheit. Schacht verwies darauf, dass die Tiefsee ein enormes Reservoir an Biodiversität vorhalte. "Es gibt bereits viele Nutzungsinteressenten, weil man dort seltene Erden oder Metalle vermutet. Und natürlich werden biotechnologische Anwendungen an Bedeutung gewinnen, etwa für die Pharma- oder Kosmetikbranche."Das Hochsee-Abkommen werde all dem mit Blick auf den globalen Süden Rechnung tragen müssen, bilanzierte die WWF-Expertin.