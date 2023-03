UN-Vertrag zum Meeresschutz

Die Verhandlungen über das Internationale Abkommen zum Schutz der Hohen See mussten in die Verlängerung gehen – doch die UN-Mitgliedsstaaten konnten sich schließlich einigen. (Getty Images / Serge Melesan)

15 Jahre Verhandlungen hat es gebraucht, doch seit den frühen Morgenstunden des 5. März 2023 steht der Text für den international völkerrechtlich bindenden Vertrag über die "Biodiversität jenseits nationaler Gesetzgebung" (BBNJ) zum Schutz der Meere. Er ist die logische Konsequenz der Weltbiodiversitätskonferenz von Montreal im Dezember 2022. Dort hatte sich die Staatengemeinschaft darauf geeinigt, künftig 30 Prozent der Meere als Schutzgebiete auszuweisen. Doch für den fast rechtsfreien Raum der Hohen See gab es bisher weder Institutionen noch Regelwerke, die die Beschlüsse von Montreal hätten umsetzen können.

Die förmliche Annahme des BBNJ-Abkommens schafften die Regierungsdelegationen am Ende einer 36-Stunden-Marathonsitzung nicht mehr. Konferenzvorsitzende Rena Lee stellte aber klar, dass der Text ausreichend stehe, um ihn zu einem späteren Zeitpunkt zu bestätigen, ohne dass Diskussionen "in der Sache" wiederaufgenommen werden müssten.

Als Hohe See oder Hochsee wird der Teil der Meere bezeichnet, der nicht unter der Kontrolle eines bestimmten Staates steht. Diese Meeresgebiete ohne Ausübung staatlicher Hoheitsgewalt machen rund 60 Prozent der Weltmeere aus. Im Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (UNCLOS) werden die Ozeane grob in drei Zonen unterteilt:

Küstenmeere: bis zu zwölf Seemeilen von der Basislinie entfernt, das ist die Küstenlinie bei Niedrigwasser

Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ): bis zu 200 Seemeilen (ca. 370 Kilometer) von der Basislinie entfernt, wobei die Zone für den Meeresboden sogar auf bis zu 350 Seemeilen ausgedehnt werden kann

Hohe See: alles außerhalb dieser Zonen

Nur fünf Prozent der Ozeane sind bisher erforscht. Die lichtlosen Bereiche und der Meeresboden der Tiefsee bieten unzähligen, meist unentdeckten Lebewesen und Mikroorganismen eine Heimat. Diese könnten die Rezeptur für zukünftige Medikamente oder Kosmetika in sich tragen. Die Hohe See ist Handelsweg, Sauerstofflieferant und CO2-Senke. Und sie lockt mit mineralischen Rohstoffen im Tiefseeboden.

Die Hohe See gehört allen und jedem, ihre Ressourcen werden im UN-Seerechtsübereinkommen UNCLOS als "gemeinsames Erbe der Menschheit" anerkannt. Doch wegen Überfischung, Plastikmüll und Klimaerwärmung steht es um die Zukunft der Meere nicht gut. Die UNESCO schätzt, dass bis Ende des Jahrhunderts rund die Hälfte aller Meereslebewesen vom Aussterben bedroht sein könnte. Gleichzeitig stellen immer mehr Unternehmen und Staaten bei der Internationalen Meeresbodenbehörde IMB Anträge, um in der Tiefsee Unterwasserbergbau zu betreiben.

Deshalb war die Konferenz in New York fast zum Erfolg verdammt. Denn wäre es nicht zu einer Einigung gekommen, hätte die Internationale Meeresbodenbehörde (IMB) die bereits vorliegenden Anträge auf Unterwasserbergbau ab dem Sommer 2023 vorläufig genehmigen müssen – ohne die Umweltschutzleitplanken, die das BBNJ-Abkommen jetzt liefert.

Im BBNJ-Abkommen haben sich die UN-Mitgliedsstaaten vor allem über Verfahrensfragen geeinigt: Wie wird ein Schutzgebiet vorgeschlagen, wer prüft nach wissenschaftlichen Kriterien, ob die Ausweisung sinnvoll ist? Wie oft treffen sich die BBNJ-Mitglieder zu einer Vertragsstaatenkonferenz, mit welchen Mehrheiten kann diese Versammlung bestimmte Beschlüsse fassen, wie müssen die Rechte lokaler Gemeinden und indigener Völker beim Schutzstatus berücksichtigt werden? Auch ein Streitbeilegungsverfahren ist vorgesehen.

Grundsätzlich verlangt das BBNJ-Abkommen eine ganzheitliche Herangehensweise. Damit erfüllt es unter anderem die Forderung des Kunming-Montreal-Abkommens, Schutzgebiete wie ein Netz miteinander zu verbinden. Die Naturschutzorganisation WWF hebt als Beispiel hervor, dass mit dem neuen Abkommen Schiffsrouten verlegt werden können, um „blaue Korridore“ für weit wandernde Walarten zu schaffen.

Um wiederum die zunehmende Vermüllung der Meere durch Kunststoffe zu stoppen, wird derzeit parallel auf UN-Ebene eine Antiplastikmüll-Konvention vorbereitet, die – falls sie angenommen wird – den Druck hin zu einer rohstoffsparsamen Produktion und zum Recyceln von Kunststoffen erhöht. Umweltverbände beklagen allerdings, dass viele der in den jüngsten Umweltabkommen eingesetzten Begrifflichkeiten wie zum Beispiel „nachhaltige Nutzung“ daran kranken, keiner genauen Definition zu unterliegen.

Als Erfolg der New Yorker BBNJ-Verhandlungen wird die Einigung auf Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) gefeiert. Unternehmen und Regierungen müssen sie künftig bei allen wirtschaftlichen Aktivitäten auf der Hohen See bzw. in der Tiefsee vorschalten, falls diese mit deutlichen Auswirkungen auf Natur und Anrainerstaaten verbunden sein könnten. Zwar dürfen nicht die Mitglieder der BBNJ-Vertragsstaatenkonferenz darüber entscheiden, ob so eine Prüfung notwendig wäre, sondern allein der jeweilige Flaggenstaatinhaber des Projekts. Aber der Verzicht auf eine Prüfung der Umweltwirkung muss öffentlich und wissenschaftlich begründet werden.

All dies sind heikle Regeln vor dem Hintergrund der geopolitischen Bedeutung der Meere als Verkehrsadern und Rohstofflieferant. Mehrfach wird in dem Vertragswerk deshalb betont, dass die staatliche Souveränität aller Vertragsparteien unangetastet bleibt. China forderte zum Beispiel, hoheitlich umstrittene Gebiete kategorisch als Schutzgebiete auszuschließen. Die Volksrepublik liegt im Streit mit den Philippinen um die Hoheitsgewalt über eine Inselgruppe im Südchinesischen Meer. Der Deutschen Presse-Agentur zur Folge war zum Abschluss der BBNJ-Konferenz auch nicht klar, ob China und Russland den Text soweit mittragen, dass das Abkommen dort auch ratifiziert werden wird.

Rückenwind erhielt die UN-Konferenz von der am 3. März 2023 zu Ende gegangenen „Our Ocean“-Konferenz in Panama, wo sich die Umweltminister*innen diverser Staaten versammelt hatten, die ausdrücklich den Meeresschutz voranbringen wollen. Dort hatte die EU erklärt, schon jetzt insgesamt mehr als 800 Millionen Euro für den Schutz der Meere bereitzustellen. Insgesamt gab die panamaische Außenministerin Janaina Tewaney an, dass auf dieser Konferenz „341 neue Verpflichtungen“ bekannt gegeben wurden, die ungefähr einer Höhe von fast 20 Milliarden Dollar entsprächen, falls sie eins zu eins umgesetzt würden. Allein die USA kündigten an, fast 6 Milliarden Dollar in den internationalen Meeresschutz investieren zu wollen.

Hauptstreitpunkt war bis zum Schluss die Frage, wie Gewinne und Vorteile aus der Nutzung der genetischen Meeresressourcen zwischen Globalem Norden und Globalem Süden aufgeteilt werden. Insbesondere die Industriestaaten verfügen über deutlich höhere Kapazitäten, die Schätze der Natur als Produkte zu kommerzialisieren als arme Länder. So basieren das Krebsmedikament Halaven und das Covid-Medikament Remdesivir auf der Nutzung von Tiefseeorganismen und bringen ihren Patentinhabern hohe Gewinne ein.

Aus Verhandlerkreisen verlautete, dass die Industrieländer zunächst einen Pauschalbetrag - wahrscheinlich gestaffelt nach Wirtschaftskraft - in einen Fonds einzahlen würden, in den später dann auch die Erlöse von Unternehmen hineinfließen, wenn sie Gewinne aus der Nutzung von marinem Erbgut machen.

Ob diese Lösung alle Beteiligten langfristig zufriedenstellt, bleibt abzuwarten. Da die Schätze der Hochsee völkerrechtlich Erbe der Menschheit seien, gehörten die Gewinne daraus ebenfalls allen, spitzten Regierungsvertreter aus dem Süden ihre Kritik zu. Und wiesen darauf hin, dass weder die Klimaerwärmung noch die Vermüllung der Meere noch die Überfischung auf das Konto des Globalen Südens gehe. In New York war also wie bereits auf der UN-Klimakonferenz in Sharm El Sheik und der UN-Biodiversitätskonferenz in Montreal zu spüren, dass die ärmeren Länder im Grunde Entschädigungszahlungen für die aus Klimaerwärmung und Biodiversitätsverlust resultierenden Folgeschäden erwarten.

Viele Entwicklungsländer besorgt zudem, aus Mangel an Ressourcen dem BBNJ-Vertrag erst gar nicht vollständig beitreten und so auch nicht vom Kommerzialisierungskuchen profitieren zu können. Der Abkommenstext enthält deshalb ein umfangreiches Kapitel über einen entsprechenden Kapazitätsaufbau im Globalen Süden sowie die Auflage, Technologien und Wissen weiterzugeben und zu teilen. In diesem Zusammenhang sagte die EU in New York 40 Millionen Euro zu, um ärmeren Staaten die Ratifizierung des Vertrags und seine anfängliche Umsetzung zu erleichtern.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, feierte das Abkommen als "Sieg des Multilateralismus und der globalen Bemühungen, den zerstörerischen Trends entgegenzuwirken, die die Gesundheit der Ozeane heute und für kommende Generationen bedrohen". EU-Umweltkommissars Virginijus Sinkevicius begrüßte den BBNJ-Vertrag als „entscheidenden Schritt zur Erhaltung des Meereslebens und der biologischen Vielfalt, die für uns und zukünftige Generationen von wesentlicher Bedeutung sind“.

Bundesumweltministerin Steffi Lemke bewertete die Einigung auf das BBNJ-Abkommen als historischen Erfolg. Sie wies darauf hin, dass damit auf fast der Hälfte der Erdoberfläche ein weitgehend regelloser Zustand beendet werden kann. Nun sei auch auf den Weltmeeren endlich ein umfassender Schutz bedrohter Arten und Lebensräume möglich. Deutschland werde die Umsetzung dieses wichtigen Abkommens vorantreiben. „Denn der Ozean ist unser mächtiger Verbündeter in der Klima- und Biodiversitätskrise. Wenn wir ihn schützen, schützen wir auch uns Menschen.“ Für Lemke bedeutet das Abkommen konkreten Rückenwind. Denn in der derzeit noch gültigen Biodiversitätsstrategie aus der Feder der Vorgängerregierungen spielt der Meeressschutz nur eine untergeordnete Rolle.

Die Staatengemeinschaft habe erhebliche Meinungsverschiedenheiten zugunsten der Natur und unserer Zukunft auf diesem Planeten schlussendlich überwunden, lobte der WWF das Verhandlungsergebnis. Der Vertrag schließe gefährliche Rechtslücken. Greenpeace sprach von einem historischen Tag, wies aber darauf hin, dass das Abkommen derzeit ein großes Versprechen sei, das noch ratifiziert und umgesetzt werden müsse. „Die Bundesregierung muss nun zusammen mit anderen Ländern zügig die Umsetzung echter Schutzgebiete vorantreiben: frei von industrieller Nutzung, frei von jedem menschlichen Eingriff. Der nächste Schritt sollte nun ein Stopp der Pläne zur Ausbeutung von Rohstoffen der Tiefsee sein, damit 2023 zu einem wirklich grandiosen Jahr für den Schutz unserer Meere wird”, fordern die Umweltaktivisten.

Ozeanökosysteme produzieren die Hälfte des Sauerstoffs, den wir atmen. Sie absorbieren den Großteil der menschengemachten Treibhausgase und nehmen viel zusätzliche Wärme auf. Damit federn sie den Klimawandel deutlich ab: Ohne ihre Wirkung als CO2-Senke wäre die Erwärmung an Land schon jetzt deutlich stärker ausgefallen als bisher. Und: Für über drei Milliarden Menschen sind Fisch und Meeresfrüchte der wichtigste Proteinlieferant in ihrer täglichen Ernährung.

Regierungen und Gerichte haben jedoch nur Regelungsrecht in ihren eigenen Küstengewässern und ihrer eigenen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ). Deshalb erweist sich die Rechtsfreiheit auf Hoher See zunehmend als Problem. So könnte der Tiefseebergbau ohne Regelwerk verheerende Folgen haben; viele Staaten fordern sogar sein Verbot oder zumindest ein Moratorium solange nicht klar ist, wie sich diese Art Aktivität auf die sowieso schon belasteten Ozeane auswirkt.

Das 30-Prozent-Schutzgebiete-Ziel von Montreal wiederum ist für die Meere ohne Einbeziehung der Hohen See gar nicht zu erreichen. Doch bislang gibt es keine Institution, die dort Schutzgebiete ausweisen könnte oder über ein Regelwerk dafür verfügt.

Ein völlig rechtsfreier Raum ist die Hohe See jedoch schon heute nicht. Auf der Basis der teils vagen Vorgaben des UN-Seerechtsabkommens UNCLOS kontrollieren derzeit über 20 Organisationen bestimmte Regionen oder Sektoren der Hohen See: Die Behörde für den Tiefseeboden IMB wacht über den Zugang zu mineralischen Rohstoffen, die Internationale Maritime Organisation IMO reguliert die Schifffahrt und Regierungen haben sich in regionalen Fischereiorganisationen auf Quoten und Fangbeschränkungen geeinigt.

Doch diese Institutionen existieren unkoordiniert nebeneinander und sie erfassen und regulieren längst nicht alle Gebiete und alle Nutzungen.

Untermeerische Berge verfügen zum Beispiel über eine große Biodiversität, erklärte Stefan Hain vom Helmholtz Zentrum für Meeres- und Polarforschung im Dlf. "Die agieren wie Inseln in der Tiefsee. Da gibt es enorm artenreiche Ökosysteme, die sich dort etablieren."

Zudem gibt es andere schützenswerte Ökosysteme wie zum Beispiel Kaltwasserkorallen, die Riffe in der Tiefsee bilden, die genauso komplex sind wie tropische Riffe. Das größte von ihnen erstreckt sich vom Norden Norwegens entlang der Atlantikküste bis nach Südafrika. Das größte Problem sei, dass man noch zu wenig von der Tiefsee wisse, denn vom Tiefseeboden sei bisher nur 0,01 Prozent erforscht, so Hain.

Plastik gelangt durch Meeresströmungen in alle Teile des Ozeans, einschließlich der Tiefsee. (imago / Science Photo Library)

Wissenschaftler haben laut Hain weltweit etwa 320 biologisch signifikante Marinegebiete auf der Hohen See ausgewiesen, die schützenswert sind. Wie diese miteinander verbunden werden könnten - etwa für Wanderwege von bestimmten Arten - müsse man in einem zweiten Schritt ermitteln. Aktuell ist lediglich ein Prozent der Fläche in regionalen Übereinkommen unter Schutz gestellt, die allerdings für viele Staaten nicht bindend sind.

Quellen: Tomma Schröder, Britta Fecke, wwf, SMC, greenpeace, bmuv, dpa, og