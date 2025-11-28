Umweltverbände kritisieren die Entscheidung der Regierung zur Rückkehr zum Verbrenner. (dpa | Matthias Balk)

Die Umweltorganisation Greenpeace erklärte, aktuell holten die deutschen Hersteller im Rennen um den Zukunftsmarkt Elektromobilität auf. Ausgerechnet jetzt setze sich die Bundesregierung dafür ein, die europäischen Anreize in diesem Wettlauf abzuschwächen. Der Naturschutzbund Nabu sagte, statt einem Herbst der Reformen präsentiere die Koalition ein Festklammern an der Vergangenheit.

Union und SPD hatten sich im Koalitionsausschuss auf eine gemeinsame Position geeinigt. Kanzler Merz kündigte an, die EU-Kommission darum zu bitten, dass auch nach 2035 "hocheffiziente Verbrenner" zugelassen werden können. Derzeit gilt, dass neue Autos ab 2035 kein CO2 ausstoßen dürfen.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.