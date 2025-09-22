Nahost-Krieg
Grenze zwischen Westjordanland und Jordanien wieder offen

Israel hat im besetzten Westjordanland den einzigen Grenzübergang für Palästinenser nach Jordanien wieder geöffnet.

    Blick aus größerer Ferne: An dem Grenzübergang stehen neben dem Rettungswagen zahlreiche weitere teils geparkte Fahrzeuge.
    Militärfahrzeuge und ein Rettungswagen nach dem Anschlag an dem Grenzübergang am vergangenen Donnerstag. (AFP / Ahmad Gharabli)
    Dies berichten israelische Medien. Humanitäre Hilfslieferungen aus Jordanien für den Gazastreifen bleiben demnach aber ausgesetzt. 
    Der von Israel kontrollierte Grenzübergang war nach einem dortigen tödlichen Angriff auf zwei Soldaten am vergangenen Donnerstag geschlossen worden. Die israelische Armee macht den jordanischen Fahrer eines Gaza-Hilfstransporters für die Tat verantwortlich.
    Viele Palästinenser aus dem Westjordanland nutzen den Grenzübergang, um von Jordanien aus weiter in andere Länder zu reisen.
    Diese Nachricht wurde am 22.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.