Nahost-Krieg

Dies berichten israelische Medien. Humanitäre Hilfslieferungen aus Jordanien für den Gazastreifen bleiben demnach aber ausgesetzt.
Der von Israel kontrollierte Grenzübergang war nach einem dortigen tödlichen Angriff auf zwei Soldaten am vergangenen Donnerstag geschlossen worden. Die israelische Armee macht den jordanischen Fahrer eines Gaza-Hilfstransporters für die Tat verantwortlich.
Viele Palästinenser aus dem Westjordanland nutzen den Grenzübergang, um von Jordanien aus weiter in andere Länder zu reisen.
Diese Nachricht wurde am 22.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.