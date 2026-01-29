US-Ansprüche

Dänemarks Außenminister Rasmussen sagte, das Gespräch sei in einer konstruktiven Atmosphäre verlaufen. Weitere Treffen seien geplant. Rasmussen betonte zugleich, die Probleme seien nicht gelöst.
US-Präsident Trump hatte mit einer Annexion Grönlands gedroht - im Zweifel auch mit militärischer Gewalt. Inzwischen erklärte Trump aber, dass er keine gewaltsame Lösung anstrebe.
Die USA machen unter anderem geltend, Grönland für einen Raketen-Abwehrschirm zu benötigen. Hintergrund sind Sicherheitsfragen angesichts verstärkter Aktivitäten Russlands und Chinas in der Region. Grönland verfügt über reichhaltige Rohstoff-Vorkommen.
