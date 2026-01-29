US-Ansprüche
Grönland-Streit: Treffen zwischen Dänemark und USA konstruktiv - aber ohne Ergebnis

Im Zusammenhang mit den Ansprüchen der USA auf Grönland hat es ein erstes Treffen hochrangiger Vertreter der Regierungen Dänemarks und der Vereinigten Staaten gegeben.

    Lars Lokke Rasmussen, Außenminister von Dänemark, im Porträt
    Lars Lokke Rasmussen, Außenminister von Dänemark (Geert Vanden Wijngaert / AP / dpa / Geert Vanden Wijngaert)
    Dänemarks Außenminister Rasmussen sagte, das Gespräch sei in einer konstruktiven Atmosphäre verlaufen. Weitere Treffen seien geplant. Rasmussen betonte zugleich, die Probleme seien nicht gelöst.
    US-Präsident Trump hatte mit einer Annexion Grönlands gedroht - im Zweifel auch mit militärischer Gewalt. Inzwischen erklärte Trump aber, dass er keine gewaltsame Lösung anstrebe.
    Die USA machen unter anderem geltend, Grönland für einen Raketen-Abwehrschirm zu benötigen. Hintergrund sind Sicherheitsfragen angesichts verstärkter Aktivitäten Russlands und Chinas in der Region. Grönland verfügt über reichhaltige Rohstoff-Vorkommen.
    Diese Nachricht wurde am 29.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.