US-Präsident Trump spricht auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Markus Schreiber)

Diese habe für die USA eine strategische Schlüsselposition inne, betone Trump. Niemand sei besser für die Verteidigung Grönlands geeignet als die Vereinigten Staaten.

Der US-Präsident lobte zudem ausführlich die eigene Politik unter anderem bei der Migration und der Wirtschaft. Die Politik der europäischen Staaten kritisierte er dagegen. Der Fokus auf grüne Energien ebenso wie die Massenmigration hätten dem Kontinent geschadet, sagte er.

Ein geplantes Treffen von Trump mit Bundeskanzler Merz kommt vermutlich nicht zustande, da der Präsident wegen eines technischen Problems an seiner Maschine verspätet in der Schweiz eintraf. Merz wollte mit dem Präsidenten auch über die angedrohten Zusatzzölle unter anderem gegen Deutschland sprechen.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.