Nach Trump-Äußerungen

Nielsen fügte hinzu, man sei offen für einen Dialog. Dieser müsse aber über die angemessenen Kanäle und unter Achtung des Völkerrechts geschehen. Zuvor hatte Trump den Anspruch seines Landes auf Grönland bekräftigt. Er sagte dem US-Magazin “The Atlantic”, Venezuela sei möglicherweise nicht das letzte Land, in dem die Vereinigten Staaten intervenierten. Die USA brauchten Grönland unbedingt. Die Insel sei "umzingelt von russischen und chinesischen Schiffen", argumentierte Trump. Er hatte schon öfter damit gedroht, Grönland den USA einzuverleiben. Auch militärische Mittel schloss er nicht aus.

Dänemarks Ministerpräsidentin Frederiksen forderte die Vereinigten Staaten auf, ihre Drohungen zu unterlassen. Die USA hätten kein Recht, eines der Länder des Königreichs Dänemark zu annektieren. Sie erinnerte zudem daran, dass Grönland Teil der NATO sei.

Online-Post der Gattin von US-Stabschef Miller

Das Thema war durch einen Online-Post aus dem Umfeld der US-Regierung wieder in den Blickpunkt gerückt: Die Ehefrau von Trumps Vize-Stabschef Miller hatte eine Grönland-Karte in den Farben der US-Flagge gepostet und mit dem Kommentar "bald" versehen. Grönlands Regierungschef Nielsen hatte schon da protestiert: "Unser Land steht nicht zum Verkauf, und unsere Zukunft wird nicht durch Beiträge in sozialen Medien entschieden." Auch der dänische Botschafter in den USA, Sörensen, ermahnte Washington, die territoriale Integrität des Königreichs zu wahren.

