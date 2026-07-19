Dort habe es ein Todesopfer und sechzehn Verletzte gegeben, erklärte Selenskyj.
Im Zentrum von Kiew waren in der Nacht Dutzende Explosionen zu hören. Bürgermeister Klitschko berichtete von Raketeneinschlägen in mehreren Stadtteilen. Laut den örtlichen Behörden wurden mehrere Wohnhäuser sowie ein Einkaufs- und Freizeitzentrum beschädigt. In mehreren Gebäuden seien Brände ausgebrochen.
Auch aus anderen ukrainischen Regionen wurden russische Angriffe gemeldet. In der an die Front grenzenden Region Dnipropetrowsk wurde nach Angaben des Regionalgouverneurs ein Mensch bei einem Drohnenangriff getötet.
Diese Nachricht wurde am 19.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.