Nordöstlich des Oman

Die Straße von Hormus auf einer Satellitenaufnahme der NASA (IMAGO / ZUMA Press Wire / Modis Team / Nasa Gsfc)

Die britische Seefahrtsbehörde meldete, sie habe entsprechende Berichte erhalten. Der Vorfall habe sich 20 Seemeilen nordöstlich von Oman ereignet. Der Beschuss sei von zwei Kanonenbooten ausgegangen, die in Bezug zu den iranischen Revolutionsgarden stehen sollen. Dem Kapitän des Tankers zufolge sei das Feuer ohne vorherige Warnung über Funk eröffnet worden. Das Schiff und seine Besatzung befänden sich aber in Sicherheit.

Der Iran hatte heute die Straße von Hormus wieder geschlossen, nachdem sie gestern kurzzeitig geöffnet worden war. Als Grund für die neuerliche Schließung gab Teheran die andauernde US-Blockade iranischer Häfen an.

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Diese Nachricht wurde am 18.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.