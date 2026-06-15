Regierungsentscheidung

Premierminister Starmer kündigte bei einer Pressekonferenz in London an, die Entscheidung sei nicht leicht gefallen. Soziale Medien hätten Jugendlichen auch Vorteile gebracht. Ein vollständiges Verbot sei angesichts der Risiken und negativer Konsequenzen dennoch die richtige Entscheidung. Online-Netzwerke machten Kinder unglücklich. Das Vereinigte Königreich folgt damit dem Vorbild Australiens. Australien hatte im Dezember als erstes Land der Welt ein generelles Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige eingeführt. Auch in Deutschland steht dies zur Debatte. Viele Experten lehnen eine pauschale Altersgrenze für die Nutzung Sozialer Medien ab. Zuletzt sprach sich der Deutsche Ethikrat dagegen aus.
Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.