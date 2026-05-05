Unter anderem der Tui-Konzern wurde zu den Kerosin-Kosten befragt. (dpa / Julian Stratenschulte )

Das teilten die Anbieter Tui, Alltours und Detour dem "Tagesspiegel" mit. Theoretisch ist eine nachträgliche Erhöhung des Reisepreises unter bestimmten Bedingungen erlaubt, wenn für die Veranstalter etwa die Treibstoffkosten gestiegen sind. Das für Flugzeuge benötigte Kerosin ist durch die Lage im Persischen Golf deutlich teurer geworden. Auch eine Knappheit wird befürchtet. Die deutschen Reiseveranstalter gehen derzeit jedoch nicht von Flugstreichungen aus. Künftige Buchungen könnten allerdings teurer werden.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.