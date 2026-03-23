Schleswig-Holstein

Wal an der Ostseeküste gestrandet (Ulrich Perrey/dpa)

Wie die Polizei mitteilte, wurde er in der Nacht auf einer Sandbank vor der Gemeinde Timmendorfer Strand entdeckt. Der Wal sei noch am Leben. Einsatzkräfte wollen versuchen, ihn zurück ins Meer zu bringen.

Es wird vermutet, dass es sich um denselben Buckelwal handelt, der bereits seit einiger Zeit immer wieder in der Ostsee gesichtet wird. Zuerst sei er Anfang des Monats im Wismarer Hafen entdeckt worden. Damals hatten Einsatzkräfte das Tier weitgehend von einem Netz befreit, in dem es sich zuvor verfangen hatte. Am vergangenen Freitag wurde der Wal vor Travemünde von der Meeresschutzorganisation Sea Sheperd von weiteren Netzresten befreit.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.