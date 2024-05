Stolzer Preisträger: Im August 2023 erhielt Martin Grubinger den Bremer Musikfest-Preis, der seit 1998 renommierte Musikschaffende auszeichnet. (Nikolai Wolff, Fotoetage)

Brillant, leidenschaftlich und mit vollem Körpereinsatz spielte das Ensemble "Martin Grubinger and friends" in der Bremer Glocke. Auf dem Programm stand ein Schlagzeugkonzert des türkischen Komponisten Fazıl Say, der es eigens für Grubinger schrieb. Darin kommen komplexe Rhythmen sowie unbekannte Instrumente wie Waterphone oder Boobam zum Einsatz.

"Tears of nature" ist ein großes Werk des Komponisten Tan Dun, der darin chinesische und japanische traditionelle Klänge einfließen lässt und den Big Band-Sound seiner Wahlheimatstadt New York feiert.

Abschied von der Bühne

Der österreichische Schlagzeuger Martin Grubinger gehört zu den international renommierten Stars seines Faches. 1983 in Salzburg geboren, gewann er bereits als Jugendlicher zahlreiche Wettbewerbe und studierte am Mozarteum in seiner Heimatstadt sowie am Brucknerkonservatorium in Linz. Ab der Jahrtausendwende begann die internationale Karriere des Multiperkussionisten.

2016 stellte Grubinger sich erstmals dem Publikum beim Bremer Musikfest vor. Im vergangenen Jahr wurde er mit dem Bremer Musikfest-Preis geehrt. Mit seinem Konzert am 29. August verabschiedete Grubinger sich vom Bremer Publikum, seine Bühnenkarriere ging 2023 zu Ende.

Aufnahme vom 29.8.2023 in der Bremer Glocke