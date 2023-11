Bundesparteitag

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (picture alliance / photothek / Thomas Trutschel)

In einem am späten Abend beschlossenen Dringlichkeitsantrag wird neben dem Leid der Israelis auch auf das Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung Bezug genommen. Bundesaußenministerin Baerbock warnte in ihrer Rede vor einseitigen Sichtweisen und neuen Gräben, wenn das Leid der anderen nicht mehr gesehen werde. Im Krieg zwischen beiden Seiten stehe man häufig vor einem Dilemma, etwa wenn in ein Krankenhaus im Gazastreifen eine Terrorstruktur eingebettet sei. Zugleich stellte Baerbock klar, Israel werde niemals in Sicherheit leben können, wenn der Terror der Hamas nicht bekämpft werde.

Die Grünen setzen ihren Parteitag heute mit der Neuwahl des Parteivorstands und der Kandidatenauswahl für die Europawahl fort. Die Partei-Kovorsitzenden Lang und Nouripour treten zur Wiederwahl an. Für Platz eins der Europawahl im kommenden Juni bewirbt sich die EU-Abgeordnete Reintke.

