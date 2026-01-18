Instagram-Video

Luis Bobga (Archivbild) (dpa / Michael Matthey)

Anlass ist ein Video Bobgas auf der Online-Plattform Instagram . Darin setzt er sich zu Musik des Rappers Haftbefehl mit dem Vorschlag des bayerischen Ministerpräsidenten Söder auseinander, die Zahl der Bundesländer zu reduzieren. Dabei fällt das Wort "Hurensohn", während ein Bild Söders eingeblendet wird.

CSU-Landesgruppenchef Hoffmann bezeichnete dies als Hassrede. Er forderte gegenüber der "Bild"-Zeitung, Bobga müsse sich dafür bei Söder entschuldigen und das Video löschen. Wer so etwas sage, sei nicht länger tragbar. Die Fraktionsvorsitzenden von CSU und Freien Wählern im bayerischen Landtag, Holetschek und Streibl, sprachen von einer unglaublichen Entgleisung, die nicht ohne Konsequenzen bleiben dürfe.

Bobga erklärte, es sei nie sein Ziel gewesen, Söder mit dieser Beleidigung direkt anzusprechen. Mit seiner Kommunikation auf Social Media wolle er junge Menschen erreichen und ihr Interesse an Politik wecken und stützen. Dazu gehöre es, sich an Musik aus der Jugendkultur zu bedienen.

Die vorherige Grüne-Jugend-Vorsitzende Nietzard war mehrfach mit provozierenden Aussagen angeeckt. Unter anderem hatte sie CSU-Chef Söder auf Tiktok als "Hundesohn" bezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.