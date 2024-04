Jugendstudie

Die Co-Bundessprecherin der Grünen Jugend, Stolla, sagte im Deutschlandfunk, junge Menschen könnten sich vielfach ihr Leben nicht mehr leisten. So seien Ausbildungsvergütungen oder Bafög-Zuschüsse zu WG-Zimmern zu niedrig. Gute Maßnahmen wie die Einmalzahlung für Studenten 2022 seien zu wenig oder zu spät gekommen. Stolla warnte, dass Menschen, die von Sorgen erdrückt würden, leicht von Rechten umworben werden könnten.

Einer aktuellen Studie zufolge blicken junge Menschen in Deutschland so pessimistisch in die Zukunft wie noch nie seit Beginn der Befragungen . Laut der repräsentativen Umfrage wenden sie sich stärker der AfD zu.